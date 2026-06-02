Nella notte, diverse postazioni nel nord sono state colpite da razzi e droni provenienti dal Libano. Un drone di Hezbollah è stato coinvolto nell’attacco, ma non sono ancora chiare le modalità di infiltrazione. Nonostante le dichiarazioni di rassicurazione da parte di un rappresentante statunitense, gli attacchi sono proseguiti senza interruzioni. Le forze di sicurezza stanno indagando sugli obiettivi colpiti e sui responsabili dell’operazione.

? Punti chiave Come ha fatto un drone di Hezbollah a colpire la postazione?. Perché gli attacchi continuano nonostante le rassicurazioni di Donald Trump?. Quali aree dell'Alta Galilea sono state colpite dai razzi?. Cosa dimostra l'uso combinato di droni e proiettili sul confine?.? In Breve Sirene attivate alle 1:35 del martedì 02 giugno in diverse zone del nord.. Due razzi di Hezbollah diretti verso la zona di Safed intercettati dall'aeronautica.. Drone colpisce postazione militare nella Galilea occidentale vicino al confine libanese.. Nessun ferito o vittima segnalato dall'Idf dopo gli attacchi notturni.. Due proiettili dal Libano intercettati dall’aeronautica israeliana durante la notte. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Notte di attacchi dal Libano: razzi e droni colpiscono il nord

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Iran and US continue retaliatory attacks as diplomacy is on hold

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