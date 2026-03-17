Un attacco con droni e razzi ha preso di mira l'ambasciata statunitense a Baghdad, con almeno uno dei colpi che ha provocato un'esplosione nella sede diplomatica. Contestualmente, l'Idf ha riferito di una serie di attacchi avvenuti a Teheran e Beirut. Nessuna informazione sui danni o sui responsabili al momento.

L'ambasciata statunitense a Baghdad è stata colpita da un attacco con droni e razzi, almeno uno ha colpito la sede diplomatica provocando una esplosione. Dall'ambasciata si è levata una colonna di fumo nero. In precedenza un altro drone aveva colpito un hotel della capitale irachena dove alloggiava anche personale italiano, che non è stato coinvolto nell'esplosione. L'Idf lancia un'ampia ondata di attacchi contro obiettivi terroristici a Teheran e simultaneamente a Beirut contro infrastrutture di Hezbollah. Trump minaccia un futuro 'molto negativo' per la Nato se gli alleati non aiuteranno a riaprire lo stretto di Hormuz, ma l'Europa si sfila. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Attacco con droni e razzi contro l'ambasciata Usa a Baghdad. Idf, ondata di attacchi a Teheran e a Beirut

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