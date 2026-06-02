Notte Bianca in via Dagnini e via degli Orti

Notizia in breve

Giovedì 4 giugno 2026, tra le 19:00 e le 24:00, le vie Dagnini e degli Orti saranno chiuse al traffico e dedicate a eventi pubblici. La serata prevede musica, spettacoli e attività per i partecipanti, che potranno usufruire di spazi all’aperto e intrattenimenti vari. La manifestazione è organizzata come parte della tradizionale “Notte Bianca” e coinvolge diverse iniziative per il pubblico. La zona sarà presidiata dalle forze dell’ordine e sarà attivato un servizio di controllo per garantire la sicurezza.