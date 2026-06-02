Notte Bianca in via Dagnini e via degli Orti

Da bolognatoday.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Giovedì 4 giugno 2026, tra le 19:00 e le 24:00, le vie Dagnini e degli Orti saranno chiuse al traffico e dedicate a eventi pubblici. La serata prevede musica, spettacoli e attività per i partecipanti, che potranno usufruire di spazi all’aperto e intrattenimenti vari. La manifestazione è organizzata come parte della tradizionale “Notte Bianca” e coinvolge diverse iniziative per il pubblico. La zona sarà presidiata dalle forze dell’ordine e sarà attivato un servizio di controllo per garantire la sicurezza.

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Giovedì 4 giugno 2026, dalle ore 19.00 alle 24.00, le vie Dagnini e degli Orti si trasformeranno in un grande spazio di festa e aggregazione in occasione della tradizionale “Notte Bianca”. Per una serata all'insegna del divertimento, della cultura e della socialità, l'area sarà completamente. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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