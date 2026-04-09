A Ruvo il progetto da Orti si cresce a Orti di Puglia
Da "Orti si cresce" a Orti di Puglia". Un progetto che coniuga educazione ambientale, principi dell’agricoltura biologica e cultura dell’alimentazione avviato con il sostegno dell’Amministrazione prosegue grazie a un contributo regionale.“Orti si cresce” era infatti stato uno dei progetti sociali. 🔗 Leggi su Baritoday.it
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Orti Generali, progetto di riqualificazione urbana a Mirafiori SudDomenica 29 marzo 2026 dalle 11:00 alle 18:00 Orti Generali - Strada Castello di Mirafiori 3815 Orti Generali, il progetto di rigenerazione urbana...
Ruvo percorre il sentiero della sostenibilitàDue scuole, un sentiero, una ricucitura tra aree degradate attraverso un progetto di riforestazione urbana A Ruvo gli interventi pensati al di fuori del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza si mesc ... ambienteambienti.com
Ruvo di Puglia, dove in PNRR genera sostenibilitàViaggio nel Comune risultato primo tra quelli inferiori a 50mila abitanti per risorse intercettate col Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza: più di 30 milioni di euro per fare di Ruvo una città di ... ambienteambienti.com