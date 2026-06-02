Notte Bianca di via Andrea Costa | Dancing in the street

Notizia in breve

Nella notte tra mercoledì 24 giugno e giovedì 25, via Andrea Costa sarà chiusa al traffico dalle 19 alle 24. La strada si trasforma in un palco a cielo aperto con musica e intrattenimento, coinvolgendo i passanti in una festa estiva. L’evento, denominato “Dancing in the street”, prevede spettacoli e attività lungo tutta la via. Nessuna informazione è stata comunicata sui dettagli degli artisti o sulle modalità di accesso.