Notte Bianca a San Lazzaro | musica shopping e divertimento fino a mezzanotte

Notizia in breve

Giovedì 5 giugno, tra le 19:00 e le 24:00, si svolge la Notte Bianca a San Lazzaro di Savena. Durante l’evento, le strade si riempiono di musica dal vivo, bancarelle di cibo e negozi aperti fino a tardi. La serata vede gruppi musicali esibirsi in diverse piazze e punti della città, mentre i visitatori possono partecipare a attività culturali e fare acquisti fino a mezzanotte.