Notte Bianca a San Lazzaro | musica shopping e divertimento fino a mezzanotte
Giovedì 5 giugno, tra le 19:00 e le 24:00, si svolge la Notte Bianca a San Lazzaro di Savena. Durante l’evento, le strade si riempiono di musica dal vivo, bancarelle di cibo e negozi aperti fino a tardi. La serata vede gruppi musicali esibirsi in diverse piazze e punti della città, mentre i visitatori possono partecipare a attività culturali e fare acquisti fino a mezzanotte.
Giovedì 5 giugno, dalle 19:00 alle 24:00, torna la Notte Bianca di San Lazzaro di Savena, il tradizionale appuntamento che inaugura l’estate cittadina con una serata all’insegna del divertimento, della cultura e della convivialità.Per l’occasione, il centro si trasformerà in una grande area. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
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