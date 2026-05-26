Negozi aperti fino a mezzanotte e sconti al 50% | torna la notte dello shopping alle porte di Milano

Shopping notturno, sconti a metà prezzo ed eventi a tema hollywoodiano alle porte di Milano. Giovedì 28 maggio, dalle ore 17 a mezzanotte, l'outlet Scalo Milano di Locate di Triulzi (Milano) ospiterà una nuova edizione della "Yellow Night", trasformando gli spazi del villaggio commerciale con. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Dormo 1 Notte Dentro un Parco Giochi e.....(Polizia)

Notizie e thread social correlati

Torna "Solo per oggi" un successo seriale: negozi aperti, sconti spettacoli e street foodA Cernusco riprende l’appuntamento con “Solo per oggi”, una manifestazione che combina negozi aperti, spettacoli, street food e momenti di...

IMU 2026, rivoluzione alle aliquote e sconti fino al 50%: scadenze, novità e chi paga menoNel 2026, le norme sull’IMU subiranno cambiamenti significativi, tra cui nuove aliquote e sconti fino al 50%.

Temi più discussi: Ancona, negozi aperti e musica fino a tarda notte: Festival del Pià, rilanciamo il quartiere; Sassari si colora di rosa per una notte: eventi, musica e negozi aperti fino alle 23 in centro città; Il Piano si accende sotto le stelle: musica, sfilate e street food per il festival Sotto il cielo del Pià; Musica, teatro e 130 istituti aperti fino a tardi: il viaggio nella Notte bianca delle scuole.

Sassari si colora di rosa per una notte: eventi, musica e negozi aperti fino alle 23 in centro città ift.tt/jx9CakH x.com

Ancona, negozi aperti e musica fino a tarda notte: Festival del Pià, rilanciamo il quartiereANCONA - Negozi aperti fino a tardi, palchi in strada, musica, balli, mercatini e street food. Il Piano San Lazzaro prova a rimettersi al centro della città con Sotto il cielo ... corriereadriatico.it

Jesi Negozi, musei e mercatini: con Jesi in Mano si va fino a mezzanotteTra Corso Matteotti e Piazza della Repubblica un'offerta integrata che toccherà diverse aree di interesse, non solo shopping ma anche dieci postazioni di biliardino e apertura straordinaria con percor ... qdmnotizie.it

Negozi di dischi a Bruxelles reddit