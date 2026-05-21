Firenze si accende con La Notte Vola | un sabato di musica street food e shopping tra Piazza Pier Vettori e San Frediano
Sabato 23 maggio, Firenze ospiterà l’edizione di quest’anno di “La Notte Vola”, un evento che trasformerà l’area tra Piazza Pier Vettori, Via Pisana e Porta San Frediano in un grande spazio dedicato a musica, street food e shopping. L’evento si svolgerà lungo un percorso che coinvolge diverse vie e piazze del quartiere, offrendo ai partecipanti un’esperienza all’aperto con numerose attività e intrattenimenti. La manifestazione vede coinvolti numerosi operatori e organizzatori locali e si svolge in un contesto di iniziative pubbliche e private.
Torna uno degli appuntamenti più attesi e partecipati della primavera fiorentina. Sabato 23 maggio, l’asse urbano compreso tra Piazza Pier Vettori, Via Pisana e Porta San Frediano si trasformerà in un grande palcoscenico a cielo aperto per ospitare la nuova edizione de “La Notte Vola – Il viaggio. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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