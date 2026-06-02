notte bianca a opera tra gusto musica e tradizione

Nella notte del 23 maggio 2026, il centro di Opera si è animato con la Notte Bianca, portando musica dal vivo, sapori locali e tradizioni. Le strade hanno accolto i partecipanti tra bancarelle e spettacoli, creando un’atmosfera di festa e condivisione. Gli eventi si sono svolti lungo le vie principali, coinvolgendo cittadini e visitatori in un momento di convivialità e cultura.

Una serata dedicata ai sapori dello zafferano, alla musica dal vivo e alla comunità.. La Notte Bianca a Opera del 23 maggio 2026 ha trasformato il cuore della città in un luogo di convivialità autentica. Sapori, musica e partecipazione si sono intrecciati in un’unica grande festa. Alla serata erano presenti il direttore Alessandro Cardito di GBT Magazine e Dados Zar (Davide Zardi). La loro partecipazione ha testimoniato un evento capace di unire tradizione, creatività e spirito di comunità. Il trionfo dello zafferano: un menu che racconta il territorio. Protagonista assoluto della serata è stato lo zafferano, interpretato con maestria da Enea Vantadori, titolare della Pasticceria Enea e anima gastronomica dell’evento. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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