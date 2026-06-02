Raccontano mainstream e sinistra che lo “Stabilicum”, la legge elettorale che il centrodestra ha presentato in Parlamento dopo aver trovato il muro dell’opposizione sul fronte della collaborazione, nascerebbe dalla “paura di perdere” le elezioni di Giorgia Meloni. Come ben ricostruito dal Secolo d’Italia, e oggi confermato dai dati di analisti ed esperti, la realtà è molto diversa dalla narrazione dei detrattori del governo e della prima donna presidente del Consiglio. Ad aver timore di modificare il sistema di voto e delle politiche è il campo largo: se sarà la stabilità il criterio da rispettare per consegnare ai cittadini una nuova legge... 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Noto : “Lo stabilicum non favorisce il centrodestra”. Ecco il bluff del campo largo sulla legge elettorale

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