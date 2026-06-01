La legge elettorale proposta dal governo Meloni ha causato tensioni all’interno del centrosinistra, provocando divisioni tra le forze politiche. La normativa ha portato a un rischio di instabilità nel campo largo, con alcuni esponenti che temono ripercussioni sulla stabilità delle alleanze. Nel frattempo, un leader del centrosinistra sta preparando una strategia per contrastare le mosse di un avversario politico, con l’obiettivo di influenzare le prossime consultazioni elettorali.

Soffiano venti di burrasca nel centrosinistra sulla legge elettorale proposta dal governo Meloni. Mercoledì in commissione Affari costituzionali alla Camera si apriranno le audizioni sul nuovo testo proposto dal centrodestra, con le opposizioni pronte a dare battaglia ma che nel frattempo si disuniscono. Con contrappunto singolare, lo Stabilicum sta destabilizzando il campo largo. La stalla polare della proposta del governo Meloni è quella di garantire, a risultato elettorale acquisito, una maggioranza certa, quindi una maggiore stabilità di governo, quindi un allontanamento di ipotesi di governi tecnici in caso di parità. Ebbene, ad oggi, nel centrosinistra la discussione sulla nuova legge elettorale ha sortito l’effetto contrario: scuotere i partiti di opposizione, con sgambetti e trappole di complemento tra Conte e Schlein. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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© Secoloditalia.it - Destabilizzati dallo Stabilicum: la legge elettorale manda in tilt il campo largo. Conte prepara la trappola per Schlein

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