Nuova legge elettorale le opposizioni rifiutano il tavolo offerto dal centrodestra | Prima ritiri lo Stabilicum il premierato e la norma che elimina i ballottaggi

Le opposizioni hanno deciso di non partecipare al tavolo proposto dal centrodestra sulla nuova legge elettorale. In una nota, hanno chiesto che venga prima ritirato lo Stabilicum, la riforma sul premierato e la norma che elimina i ballottaggi. Nessun incontro tra le parti è stato programmato, e il rifiuto rimane fino a quando le richieste non saranno accolte.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Nessun confronto, né tantomeno un tavolo comune. Zero. Almeno fino a quando “la destra non ritira la proposta di legge elettorale, si ferma sul premierato e sulla legge che elimina i ballottaggi alle comunali” dice Nicola Fratoianni con i giornalisti a margine di una iniziativa con la leader dem Elly Schlein. Insomma: le opposizioni non raccolgono l’invito della maggioranza a sedersi insieme per rivedere insieme la legge elettorale. Dal Partito democratico al Movimento 5 stelle, passando per Avs, Italia viva e +Europa la linea è comune. Ed è stato concordata oggi in una serie di contatti tra i leader della minoranza. E quindi dopo il vertice...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Nuova legge elettorale, le opposizioni rifiutano il tavolo offerto dal centrodestra: “Prima ritiri lo Stabilicum, il premierato e la norma che elimina i ballottaggi” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Stabilicum, cos’è e come funziona la nuova legge elettorale proposta dal centrodestra: obiettivo Elezioni Politiche 2027Tutte le novità sullo Stabilicum: la proposta di legge del centrodestra per garantire governi duraturi e stabili con nuove soglie e premio di... Nuova legge elettorale con premio di governabilità: dal proporzionale al nome del premier, ecco lo Stabilicum del centrodestraRoma – Un blitz a fari spenti, consumato nel cuore di una notte romana che profuma di tattica e caffè. Argomenti più discussi: Legge elettorale, la maggioranza punta al primo sì entro luglio: cosa sappiamo; Legge elettorale, il governo Meloni tira dritto: l'appello di 126 costituzionalisti; Stabilicum: la promessa di stabilità o l’ennesimo cambio di regole?; Maggioranza verso il vertice sulla legge elettorale, dubbi Pd. Una legge elettorale che schiaccia la rappresentatività non rafforza la democrazia: la piega ai sondaggi. Il premio di maggioranza che il governo propone con la nuova legge elettorale non è altro che un incentivo ad ammucchiate che fanno solo male al paese x.com Legge elettorale e dialogo politico: centrodestra apre alle opposizioniIl centrodestra ribadisce la volontà di una riforma per garantire stabilità, proponendo un confronto con le opposizioni; il Pd però non intende rinunciare alle sue battaglie identitarie ... notizie.it