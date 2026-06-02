Venerdì 8 giugno si terrà il concerto “4 Latin soul” alla Taverna del Pescatore, in una location immersa nel paesaggio locale. L’evento combina musica di ispirazione etnica e jazz, con esecutori che integrano elementi latino-americani. La serata fa parte della rassegna Casteldijazz e prevede anche la presenza di piatti della tradizione locale. La performance si svolge in un ambiente che valorizza il legame tra musica e territorio.

Nuovo appuntamento con Casteldijazz venerdì 8 giugno, tra note d’autore e piatti della tradizione. In programma, nello splendido scenario della Taverna del Pescatore, il concerto “4 Latin soul”, che nasce dall’istinto etnico e dalla formazione jazzistica degli esecutori. Un concerto, spiega Diego Olivieri ideatore della rassegna, che "racconta il vero sentimento di ogni canzone, conducendo i partecipanti in una sorta di “terra di frontiera” dove avvengono gli incontri tra diverse forme stilistiche e culture musicali". La formazione è composta da Erèndira Diaz (voce e chitarra), Diego Olivieri (voce), Marco Di Meo (chitarra), Gigi Faggi (tromba-flicorno)". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Note "doc" nella terra di frontiera. Là dove il soul ha ritmo latino

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