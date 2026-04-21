Note di orto di bellezza nel verde | ci sono due note inedite nella profumeria contemporanea sempre più apprezzate per la loro originalità Ecco dove trovarle
Nel giorno dedicato alla Terra, il settore della profumeria introduce due nuove fragranze ispirate al verde e alla natura, distintive per la loro originalità. Queste note di orto e di bellezza nel verde si stanno facendo strada tra le preferenze di appassionati e professionisti. Le nuove creazioni sono disponibili presso negozi specializzati e online, offrendo un’esperienza olfattiva unica per chi cerca profumi innovativi.
A nche il mondo della profumeria celebra la Giornata Mondiale della Terra, e lo fa con creazioni olfattive inedite. Sempre più fragranze, infatti, nascono da un dialogo diretto con la terra, la sua coltivazione e la vitalità di ciò che vi germoglia. Così, erbe aromatiche come basilico e timo, insieme a ingredienti inaspettati come il pomodoro, “migrano” dall’ambito culinario a protagonisti di profumi originali e raffinati, capaci di sorprendere e lasciare il segno. Profumi al riso: la fragranza rassicurante è nuova tendenza tra le essenze X Leggi anche › È primavera: i profumi fioriti per il cambio di stagione Profumi di “orto”, per la giornata della Terra 2026.🔗 Leggi su Iodonna.it
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RDS 100% Grandi Successi. . Per favore non piangereee Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari è salito a sorpresa sul palco del Forum di Milano durante il concerto di Alfa per duettare sulle note di “Pastello Bianco” . . #news #RDSgrandisucces - facebook.com facebook