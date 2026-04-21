Nel giorno dedicato alla Terra, il settore della profumeria introduce due nuove fragranze ispirate al verde e alla natura, distintive per la loro originalità. Queste note di orto e di bellezza nel verde si stanno facendo strada tra le preferenze di appassionati e professionisti. Le nuove creazioni sono disponibili presso negozi specializzati e online, offrendo un’esperienza olfattiva unica per chi cerca profumi innovativi.

A nche il mondo della profumeria celebra la Giornata Mondiale della Terra, e lo fa con creazioni olfattive inedite. Sempre più fragranze, infatti, nascono da un dialogo diretto con la terra, la sua coltivazione e la vitalità di ciò che vi germoglia. Così, erbe aromatiche come basilico e timo, insieme a ingredienti inaspettati come il pomodoro, “migrano” dall’ambito culinario a protagonisti di profumi originali e raffinati, capaci di sorprendere e lasciare il segno. Profumi al riso: la fragranza rassicurante è nuova tendenza tra le essenze X Leggi anche › È primavera: i profumi fioriti per il cambio di stagione Profumi di “orto”, per la giornata della Terra 2026.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Note di orto, di bellezza nel verde: ci sono due note inedite nella profumeria contemporanea, sempre più apprezzate per la loro originalità. Ecco dove trovarle

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