Da Vienna arriva una novità musicale con un’anteprima dal vivo di “Poesia”, il nuovo singolo di Sal Da Vinci. La canzone, caratterizzata da un ritmo latino, sarà disponibile ufficialmente il 29 maggio. L’artista ha scelto la capitale austriaca per presentare in anteprima il brano prima del rilascio ufficiale. La performance si è svolta in un contesto urbano, con pubblico presente e riprese video che hanno condiviso il momento sui social.

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© Lifeandnews.it - Dalle strade di Vienna parte la nuova “Poesia” di Sal Da Vinci, il singolo dal ritmo latino

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