Note di libertà nella Valle dei Templi | la Toscanini Jazz Orchestra celebra l’80° della Repubblica

La Toscanini Jazz Orchestra ha suonato questa sera nella Valle dei Templi di Agrigento in occasione dell’80° anniversario della Festa della Repubblica Italiana. L’evento si è svolto in uno dei luoghi più suggestivi al mondo, offrendo un momento musicale dedicato alla ricorrenza. La serata ha visto l’esibizione di brani jazz in un contesto storico e paesaggistico di grande valore. La manifestazione si inserisce nelle celebrazioni ufficiali dell’anniversario.

La celebrazione dell’80° Anniversario della Festa della Repubblica Italiana ad Agrigento trova la sua massima espressione artistica questa sera in uno degli scenari più suggestivi al mondo. Alle ore 19,30, il teatro Panoramica dei Templi, all'interno del Parco archeologico della Valle dei Templi. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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