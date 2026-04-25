Oggi a Martina Franca si svolge un evento musicale in piazza XX Settembre, parte della Settimana del Jazz organizzata da Jazz Friends. Il festival, che coinvolge tutta la Valle d'Itria, durerà fino al 10 maggio e porta sul palco diversi artisti dedicati al genere jazz. La manifestazione si svolge all'aperto e prevede performance live, attirando appassionati e curiosi della zona.

? Cosa sapere Martina Franca ospita oggi in piazza XX Settembre l'evento della Settimana del Jazz.. Il festival coordinato da Jazz Friends coinvolgerà la Valle d'Itria fino al 10 maggio.. Martina Franca ospita oggi, sabato 25 aprile 2026, l’evento centrale della Settimana internazionale del Jazz in piazza XX Settembre, unendo la celebrazione della Liberazione al ritmo dell’International Jazz Day istituito dall’UNESCO. La piazza del capoluogo pugiano si prepara ad accogliere, a partire dalle ore 18:00, un’orchestra che vede protagonisti sia professionisti affermati che talenti locali, inclusi musicisti di soli 13 anni. L’iniziativa è coordinata dall’associazione Jazz Friends e riceve il sostegno dell’Amministrazione comunale tramite l’assessorato alle Attività Culturali e Spettacolo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Jazz in Valle d’Itria: Martina Franca celebra la libertà col ritmo

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