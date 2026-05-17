Note di Libertà | si celebra la nascita della Repubblica con il concerto del coro ' Primavera' con la Pink Orchestra

Giovedì 21 maggio alle 20,30 il coro “Primavera” con la Pink Orchestra in quartetto, diretti dalla Maestra Alessandra Bassetti, eseguiranno un concerto per ricordare il grande valore della scelta fatta nel referendum istituzionale del 2 giugno 1946 fra monarchia e repubblica, dove le donne. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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