La serie si svolge a Murray Hill, quartiere di Midtown a Manhattan, noto per essere una zona molto affollata e costosa di New York.

La serie è ambientata a Murray Hill, quartiere particolarmente ricco di New York, nella zona di Midtown, Manhattan. La storia ruota intorno a due ragazze - AJ Pascarelli (analista finanziaria al suo primo anno in una prestigiosa banca d'affari) e Abby Chilukuri (amica del college di AJ e sua. 🔗 Leggi su Today.it

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Not Suitable For Work Season 1 Trailer

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