Not Suitable for Work diamogli un’occasione

Da today.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Com’era? Giovani, carini e – per questa volta – molto occupati. Il 2 giugno 2026 debutta su Disney+ con i primi tre episodi Not Suitable for Work, comedy firmata da Mindy Kaling (una che di premi nella vita ne ha vinti e che è stata anche in The Office). Il cast della serie è composto da Ella. 🔗 Leggi su Today.it

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