Not Suitable for Work la recensione | la comfort comedy di Mindy Kaling che guarda troppo al passato

Da cinemaserietv.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Mindy Kaling torna alla commedia corale con Not Suitable for Work, una serie che guarda apertamente ai grandi classici del genere. Cinque giovani professionisti condividono un palazzo a Manhattan, cercano di costruirsi una carriera, si innamorano delle persone sbagliate e affrontano i primi ostacoli della vita adulta. Sulla carta sembra la premessa perfetta per una nuova sitcom generazionale. Nella pratica, però, la serie finisce spesso per assomigliare più a una nostalgia degli anni Novanta e Duemila che a un racconto autentico della Gen Z. Un ritorno alle sitcom classiche. Una scena di Not Suitable for Work (fonte: Disney+) Fin dal primo episodio è evidente quali siano i modelli di riferimento. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

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