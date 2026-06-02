Not Suitable for Work la recensione | la comfort comedy di Mindy Kaling che guarda troppo al passato
Mindy Kaling torna alla commedia corale con Not Suitable for Work, una serie che guarda apertamente ai grandi classici del genere. Cinque giovani professionisti condividono un palazzo a Manhattan, cercano di costruirsi una carriera, si innamorano delle persone sbagliate e affrontano i primi ostacoli della vita adulta. Sulla carta sembra la premessa perfetta per una nuova sitcom generazionale. Nella pratica, però, la serie finisce spesso per assomigliare più a una nostalgia degli anni Novanta e Duemila che a un racconto autentico della Gen Z. Un ritorno alle sitcom classiche. Una scena di Not Suitable for Work (fonte: Disney+) Fin dal primo episodio è evidente quali siano i modelli di riferimento. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it
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Not Suitable For Work Trailer 2026 | Avantika, Ella
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