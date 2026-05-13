Not Suitable for Work | il trailer della nuova comedy di Disney+ tra ambizione e glamour a Manhattan

Su Disney+ arriverà presto una nuova comedy ambientata a Manhattan, che presenta un mix di ambizione e glamour. Il trailer mostra personaggi intenti a navigare le sfide della vita urbana, con scene che mettono in evidenza il ritmo frenetico della città e le dinamiche tra i protagonisti. La produzione sembra puntare su un tono leggero e divertente, con elementi che richiamano il mondo dello spettacolo e delle aspirazioni personali.

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Il catalogo di Disney+ si prepara ad accogliere una nuova ed elettrizzante visione della vita metropolitana moderna. È stato infatti rilasciato il trailer ufficiale di Not Suitable for Work, la nuova serie comedy originale firmata dalla mente geniale di Mindy Kaling. Not Suitable for Work debutterà in esclusiva su Disney+ martedì 2 giugno. I primi tre episodi saranno disponibili immediatamente, seguiti da una programmazione di due episodi ogni settimana. Ambientata nel cuore glamour di Manhattan, precisamente nel quartiere di Murray Hill, la serie ci porta nelle vite di cinque ventenni ossessionati dalla carriera. Questi giovani professionisti puntano dritti al successo ma, tra una scadenza e l’altra, devono cercare di non dimenticare la propria felicità personale.🔗 Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - Not Suitable for Work: il trailer della nuova comedy di Disney+ tra ambizione e glamour a Manhattan ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video How to Level Up Your Life Using Simple Billionaire Principles Notizie correlate Not Suitable for Work: la nuova serie Disney+ in arrivo il 2 giugnoNot Suitable for Work, la nuova serie comedy originale creata da Mindy Kaling, debutterà il 2 giugno in esclusiva su Disney+ in Italia e a livello... The Testaments: ecco il trailer ufficiale della nuova serie Disney+Evoluzione di The Handmaid’s Tale, The Testaments è tratta dall’omonimo romanzo di Margaret Atwood ed è una drammatica storia di formazione... Temi più discussi: Not Suitable for Work | In arrivo su Disney+ il 2 giugno 2026 | Disney+; Not Suitable For Work: Cinque ventenni in crisi nel trailer ufficiale della comedy di Mindy Kaling; Not Suitable for Work svela il suo trailer; Sean Solomon - The World Is Not Good Enough: Musica e cartoni animati. Il trailer del nuovo show di Mindy Kaling su Hulu, Not Suitable For Work, è appena uscito. Che ne pensate? - reddit.com reddit Not Suitable for Work: trailer ufficiale e data d’uscita della nuova comedy di Mindy Kaling su Disney+Disney+ ha diffuso il trailer ufficiale e la key art di Not Suitable for Work, la nuova serie comedy creata da Mindy Kaling. La serie debutterà il 2 giugno 2026 con tre episodi disponibili al lancio. dtti.it Not Suitable For Work: Cinque ventenni in crisi nel trailer ufficiale della comedy di Mindy KalingDebutterà il 2 giugno su Disney+ Not Suitable For Work, una nuova comedy ambientata sul posto di lavoro che segue giovani alle prese con le prime (disastrose) esperienze lavorative: il trailer ufficia ... comingsoon.it