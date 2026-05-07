Un’allerta arancione è stata diramata per le regioni del Nord, dove sono previsti temporali intensi, con rischio di nubifragi e tornado. Le precipitazioni potrebbero essere accentuate dall’orografia delle Alpi, che può influenzare la direzione e la forza dei temporali. Le autorità hanno indicato alcune misure di sicurezza specifiche per affrontare i potenziali tornado, invitando la popolazione a rimanere informata e adottare precauzioni adeguate.

? Cosa scoprirai Come influenzerà l'orografia alpina la violenza dei temporali previsti?. Quali sono le misure di sicurezza specifiche per il rischio tornado?. Dove si concentreranno i nubifragi più intensi nelle prossime ore?. Perché lo scontro tra correnti in quota e Mediterraneo crea supercelle?.? In Breve Correnti in quota tra 35 e 50 nodi alimentano supercelle e instabilità.. Instabilità persistente su Nord Italia e Alpi fino all'alba di giovedì 7 maggio.. Rischio grandine e venti lineari tra Germania sudorientale e Bielorussia nordorientale.. Orografia alpina amplifica moti verticali favorendo nubifragi e vortici nel Nord-Ovest.. L’allerta arancione emessa dagli analisti di ESTOFEX per il Nord Italia e le Alpi minaccia nubifragi e possibili tornado durante la giornata di giovedì 7 maggio 2026.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Meteo, allerta arancione al Nord: rischio nubifragi e possibili tornado

Severe Weather Potential Monday: Here’s What We’re Watching

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