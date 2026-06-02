Non fanno centomila spettatori, non vivono di maxi schermi, file chilometriche e biglietti da capogiro. Eppure stanno diventando uno dei fenomeni culturali più interessanti dell’estate italiana. Sono i festival musicali “di provincia”: rassegne da duemila a diecimila persone ospitate in piazze storiche, anfiteatri sul mare, palazzi rinascimentali, borghi medievali e siti archeologici. Eventi che mettono insieme musica, turismo, gastronomia e patrimonio artistico. E che, sempre più spesso, riescono ad attirare anche pubblico internazionale. In un mercato della musica live dominato dai grandi concerti negli stadi e dagli open air mastodontici, questi festival (mille e duecento ogni anno) rappresentano un’altra idea di spettacolo. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Non solo stadi: i festival “di provincia” conquistano l’estate italiana

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