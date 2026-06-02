Non solo stadi | i festival di provincia conquistano l’estate italiana
Quest’estate, i festival nelle città di provincia attirano pubblico senza grandi numeri o strutture imponenti. Questi eventi, spesso organizzati in piazze o spazi pubblici più piccoli, si svolgono senza grandi investimenti in tecnologia o marketing. Non prevedono file interminabili né costi elevati per i biglietti. La partecipazione si mantiene su numeri contenuti, con un pubblico locale che apprezza musica, arte e cultura in un’atmosfera più intima.
Non fanno centomila spettatori, non vivono di maxi schermi, file chilometriche e biglietti da capogiro. Eppure stanno diventando uno dei fenomeni culturali più interessanti dell’estate italiana. Sono i festival musicali “di provincia”: rassegne da duemila a diecimila persone ospitate in piazze storiche, anfiteatri sul mare, palazzi rinascimentali, borghi medievali e siti archeologici. Eventi che mettono insieme musica, turismo, gastronomia e patrimonio artistico. E che, sempre più spesso, riescono ad attirare anche pubblico internazionale. In un mercato della musica live dominato dai grandi concerti negli stadi e dagli open air mastodontici, questi festival (mille e duecento ogni anno) rappresentano un’altra idea di spettacolo. 🔗 Leggi su Panorama.it
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