Vasco Rossi ha generato oltre 7 milioni di interazioni sui social durante questa estate e ha portato i suoi concerti a esaurire i biglietti nei principali stadi. La sua presenza sui social è stata molto attiva, coinvolgendo un vasto pubblico. I suoi spettacoli si sono svolti senza problemi di disponibilità, con tutti i biglietti venduti. La sua partecipazione agli eventi estivi ha attirato un grande afflusso di pubblico in diverse città italiane.

Se l’estate avesse un volto sarebbe senza dubbio quello di Vasco Rossi: è lui l’animatore delle calde giornate italiane. E secondo l’analisi condotta da SocialCom insieme a SocialData, benché formalmente sia ancora primavera, la Vascomania è già scoppiata. Prima del bagno al mare e di salire sul palco per il concerto, il cantante ha generato solo nel mese di maggio sette milioni di interazioni, con un sentiment positivo che sfiora il novanta per cento. In un ecosistema digitale dominato da conflitti, rabbia e polemiche, il suo nome continua a produrre apprezzamento, amore, gioia e stima, mentre le critiche restano sotto la soglia del dieci per cento. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Vasco Rossi accende l’estate italiana: 7 milioni di interazioni sui social e stadi già sold out

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Gallarate - Lestate si accende con il Summer Sound

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