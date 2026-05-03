Spiagge estate 2026 l'analisi Arpal conferma la qualità delle acque liguri | escluse solo 3 in provincia di Genova

L'inizio della stagione balneare 2026 in Liguria vede una conferma della qualità delle acque, secondo le analisi condotte da Arpal. Su 380 punti monitorati, solo tre sono stati esclusi, mentre la maggior parte delle acque si è classificata come eccellente. I risultati indicano un livello di salubrità elevato, con poche eccezioni nella provincia di Genova. La regione si appresta così a una stagione di mare con dati positivi sulla qualità delle spiagge.

La Liguria dà il via alla stagione della balneazione con un'analisi Arpal decisamente positiva: su 380 punti studiati per la qualità dell'acqua, 377 sono stati dichiarati idonei e la quasi totalità delle acque risulta classificata come eccellente.🔗 Leggi su Fanpage.it

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