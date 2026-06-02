L'Inter sta cercando un nuovo difensore come sostituto di Bisseck, oltre all'interesse per il giocatore di cui si era parlato in precedenza. La società sta valutando diverse opzioni sul mercato per rinforzare la linea difensiva. La trattativa è in fase preliminare e non sono stati ancora definiti dettagli relativi all'acquisto o alle modalità di ingaggio. La scelta mira a rafforzare il reparto difensivo in vista delle prossime competizioni.

Oumar Solet è il nome che da settimane gira negli uffici di viale della Liberazione. Non è una novità. L‘Inter lo segue da tempo, addirittura dai giorni in cui il francese giocava nel Salisburgo, e oggi il difensore dell’Udinese è considerato il primo tassello della nuova retroguardia che Cristian Chivu vuole costruire. La situazione è abbastanza chiara. Acerbi ha salutato, il futuro di De Vrij resta da definire e la dirigenza ha deciso di intervenire subito. Solet è stato praticamente bloccato e i contatti con l’Udinese proseguono per trovare la formula giusta. Il club friulano continua a chiedere garanzie economiche importanti, ma la sensazione è che la strada sia tracciata. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - Non solo Solet, l’Inter chiude per il sostituto di Bisseck

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