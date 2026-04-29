A Napoli si preannuncia un mercato intenso per il reparto offensivo, con il nome di un esterno del Como che si aggiunge a quello di Perrone. La società partenopea ha inserito il giocatore tra i profili considerati, mentre l’Inter tiene d’occhio la situazione. La trattativa sembra in fase di valutazione, senza conferme ufficiali o accordi già definiti.

Diao del Como piace al Napoli oltre a Perrone: l’esterno rientra nella lista azzurra per rafforzare il reparto offensivo, con l’Inter che monitora la situazione. Secondo quanto riferisce Nicola Nenci, giornalista seguito dalle vicende comasche, il giocatore era valutato 60 milioni lo scorso anno. Diao e Perrone: il Napoli valuta due profili del Como. Gli azzurri cercano rinforzi in vista della prossima stagione e l’attenzione si concentra su due elementi della squadra di Fabregas. Perrone rappresenta una soluzione già nota, ma il focus si allarga anche a Diao, che ha attirato attenzioni importanti. La valutazione dello scorso anno si aggirava sui 60 milioni, cifra che il Como continua a difendere nonostante le fluttuazioni del mercato.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, ora è assalto al Como: non solo Perrone, spunta un altro nome!

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