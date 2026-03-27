Quattro giocatori sono in corsa per il titolo di MVP quest'anno. Ognuno di loro ha contribuito alla crescita della propria squadra e si distingue per le prestazioni individuali. La loro presenza in campo e i risultati ottenuti sono elementi chiave che li rendono candidati alla conquista del riconoscimento più ambito. La competizione si gioca su numeri e impatto nelle partite più importanti.

“Penso sia ragionevole che a questo punto della stagione ci sia ancora un dibattito”. Persino Victor Wembanyama, uno che la questione per l’mvp 2025-26 vorrebbe chiuderla in fretta, è consapevole che la corsa al premio individuale più ambito è ancora aperta. Anche se molte squadre sono già nelle ultime 10 partite della regular season, anche se molti pretendenti sono sull’orlo di essere eliminati dalla corsa da una regola che prevede un numero minimo di partite per poter essere votati. Una regola che questa settimana, per la prima volta, l’associazione giocatori ha chiesto venga “eliminata o pesantemente rivista”. Ci sono ancora 19 giorni di regular season nel 2025-26 e l’mvp ha un vincitore diverso a seconda di chi è l’interlocutore. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Perché Shai, Doncic, Jokic e Wemby possono diventare Mvp, e perché no

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