I New York Knicks sono tornati alle finali NBA dopo 27 anni, grazie a una decisione di gestione che ha portato all'ingaggio di un nuovo allenatore, ex membro dei Warriors. La squadra ha superato le semifinali di conference, con protagonisti Brunson e Towns, considerati da alcuni come giocatori sopravvalutati. La scelta del dirigente ha portato alla promozione di un ex assistente allenatore, ora alla guida della squadra, e a un miglioramento delle performance complessive.

New York festeggia come fosse il 1999. Non c'è bisogno di scomodare Prince per fotografare l’umore di una tifoseria al settimo cielo, che raggiungendo le Finals di colpo sembra aver dimenticato più di due decenni di delusioni e di mediocrità. Una squadra davvero particolare, costruita in modo intelligente da Leon Rose riporta quindi la Grande Mela cestistica in paradiso. Sembra davvero incredibile che sia proprio questo il gruppo che cambia la direzione di una franchigia che in pochi, nel momento del suo assemblaggio, avrebbero potuto immaginare arrivasse fino a qui. Un passo alla volta, prendendo rischi e ricevendo non poche critiche, Rose ha creato un gruppo talentuoso e granitico facendo cambiare idea ai tanti che puntualmente avevano bollato come "sopravvalutato" ogni giocatore arrivato a New York negli ultimi tre anni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - I "sopravvalutati" Knicks di Brunson e Towns possono riscrivere la storia grazie a Brown e Rose

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