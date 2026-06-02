Non so come faccio a stare in piedi | l’impresa di Arnaldi terzo italiano ai quarti del Roland Garros

Matteo Arnaldi ha vinto il suo match contro l’americano Tiafoe, durato circa cinque ore e mezza, e si è qualificato per i quarti di finale del Roland Garros. Al termine del gioco, ha commentato di non sapere come riesca a stare in piedi. È il terzo italiano a raggiungere questa fase del torneo. La partita si è conclusa con la vittoria del tennista italiano in tre set.

«Non so come faccio a stare in piedi qui». Dopo cinque ore e mezza Matteo Arnaldi ha battuto lo statunitense Frances Tiafoe e adesso è ai quarti di finale del Roland Garros. Il tennista italiano ha vinto al quinto set con il risultato di 7-6, 6-7 3-6, 7-6, 6-4. Arnaldi raggiunge dunque Flavio Cobolli e Matteo Berrettini al successivo turno del torneo. Nell’anno della stecca di Sinner è la prima volta per tre italiani ai quarti di un torneo del Grande Slam. Arnaldi e Tiafoe. «Nel terzo set ero così stanco», ha spiegato Arnaldi dopo la partita. L’avversario è andato sul 4-1 con un doppio break nel quarto set, mettendo in difficoltà Arnaldi con colpi rapidi e angolazioni inaspettate. 🔗 Leggi su Open.online

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