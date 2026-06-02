Una ricerca ha evidenziato che non è necessario utilizzare un'app o iscriversi in palestra per migliorare il benessere mentale. Basta un foglio e una penna per praticare un’attività che, secondo studi neuroscientifici e psicologici, aiuta a modificare il modo in cui il cervello gestisce lo stress e rafforza la resilienza. Questa pratica semplice e a basso costo è accessibile a tutti.

C ’è un hobby semplice, economico, accessibile a chiunque che, secondo neuroscienze e psicologia, è capace di cambiare il modo in cui il cervello elabora lo stress e costruisce resilienza. Non si tratta di meditazione, yoga o terapia. Si tratta di scrivere: su un diario, su un foglio qualunque, anche in forma di messaggio mai inviato. La ricerca scientifica lo conferma da decenni, e i dati sono più convincenti di quanto ci si aspetti. Cervello: come renderlo più lucido in 12 settimane. guarda le foto Scrivere costruisce resilienza: cosa dicono le neuroscienze. La resilienza, secondo l’American Psychological Association, è un processo continuo di crescita personale attraverso le sfide della vita. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Non serve un'app, non serve iscriversi in palestra. Basta un foglio e una penna. La ricerca lo dimostra

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