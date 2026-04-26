Nella serata di ieri si è verificato un episodio di sparatoria presso una sala da ballo vicina alla residenza ufficiale del presidente. L’incidente ha portato all’intervento delle forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini per chiarire le dinamiche dell’accaduto. Il presidente ha commentato l’evento sottolineando la necessità di rafforzare le misure di sicurezza all’interno della Casa Bianca, in particolare nelle aree dedicate agli eventi pubblici.

«Quanto accaduto ieri sera è esattamente il motivo per cui le nostre grandi Forze Armate, i Servizi segreti, le Forze dell’ordine e, per diverse ragioni, ogni presidente degli ultimi 150 anni, hanno chiesto che venisse costruita una grande, sicura e protetta Sala da ballo all’interno della Casa Bianca ». Lo ha dichiarato su Truth il presidente Usa, Donald Trump. "Questo evento non sarebbe mai accaduto con la Sala da Ballo Top Secret attualmente in costruzione alla Casa Bianca. Non si può costruire abbastanza velocemente! Oltre ad essere bellissima, è dotata di tutti i più elevati standard di sicurezza, inoltre non ci sono stanze al piano superiore dove persone non protette possano riversarsi, ed è all’interno dei cancelli dell’edificio più sicuro del mondo, la Casa Bianca», prosegue il post del presidente americano.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Trump: "La sparatoria dimostra che serve una sala da ballo sicura alla Casa Bianca"

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