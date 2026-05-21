Entrano in acqua nelle prime ore del mattino per un bagno durante una vacanza ma non riescono più a tornare a riva | morte tre sorelle

Durante una vacanza sulla costa dell’East Sussex, tre sorelle sono morte annegate nel Canale della Manica. Le donne erano entrate in acqua nelle prime ore del mattino per fare un bagno e, successivamente, non sono più riuscite a tornare a riva. I soccorsi sono intervenuti sul posto, ma purtroppo non hanno potuto fare altro che constatarne la morte. L’incidente si è verificato a Brighton, in un tratto di mare frequentato da bagnanti.

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Una vacanza sulla costa dell’ East Sussex si è conclusa in tragedia a Brighton, dove tre sorelle sono morte annegate nelle acque del Canale della Manica dopo un bagno in mare. Le vittime sono Jane Adetoro, 36 anni, Christina Walter, 32, e Rebecca Walter, 31. Le tre donne, residenti a Uxbridge, nella zona ovest di Londra, si trovavano nella località balneare per una breve vacanza quando si è verificato l’incidente. Secondo le prime ricostruzioni, sarebbero entrate in acqua nelle prime ore del mattino per fare il bagno, ma non sarebbero più riuscite a tornare a riva. L’allarme è scattato poco prima delle 6 del mattino del 13 maggio, quando un passante ha notato uno dei corpi galleggiare a pochi metri dalla spiaggia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Entrano in acqua nelle prime ore del mattino per un bagno durante una vacanza, ma non riescono più a tornare a riva: morte tre sorelle ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video I RACCONTI DEL MEDICO DEL GRANDE MILAN! - Storie di Milan con il Dott. TAVANA Sullo stesso argomento Si tuffano in mare ma non riescono a riemergere, tre sorelle morte insieme durante la vacanza nel SussexLe tre sorelle vivevano a Uxbridge, nella zona ovest di Londra, e si trovavano in vacanza nella località balneare di Brighton, nell'East Sussex... Leggi anche: Due lievi scosse di terremoto tra Salernitano e Golfo di Policastro nelle prime ore del mattino Entrano in acqua nelle prime ore del mattino per un bagno durante una vacanza, ma non riescono più a tornare a riva: morte tre sorelleJane, Christina e Rebecca Walter sono annegate nel Canale della Manica a Brighton. La tragedia nelle prime ore del mattino. ilfattoquotidiano.it