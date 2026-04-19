Notte di tensione sulla Grigna | salvati due giovani smarriti

Nella notte sulla Grigna, due giovani residenti a Milano sono stati ritrovati e messi in sicurezza dopo essere stati smarriti tra i sentieri della zona. Un intervento di soccorso condotto con precisione ha permesso di localizzarli e di condurli lontano dai pericoli. Le operazioni sono durate diverse ore e si sono concluse senza incidenti. La zona, frequentata in questa stagione, rimane soggetta a rischi legati all'orientamento.

Un intervento notturno di alta precisione ha permesso di riportare in sicurezza due giovani residenti a Milano, smarriti tra i sentieri della Grigna meridionale. L’operazione si è concentrata intorno alle ore 2 del 19 aprile, quando le squadre specializzate sono intervenute nella zona del Caminetto Pagani per rintracciare i ragazzi che avevano perso l’orientamento verso la vetta. La risposta coordinata dei soccorsi lecchesi. Il personale dello Speleo alpino fluviale (Saf), appartenente al comando dei vigili del fuoco di Lecco, ha guidato le manovre di recupero dopo aver ricevuto la segnalazione della dispersione. La complessità dell’intervento, avvenuto nelle ore più buie della notte tra sabato e domenica, ha richiesto una sinergia immediata tra diverse unità operative.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Notte di tensione sulla Grigna: salvati due giovani smarriti Notizie correlate Dispersi sulla Grigna, salvati due ragazzi milanesiVari interventi nella notte tra sabato e domenica per i vigili del fuoco del comando di Lecco. Leggi anche: Notte di paura sulla Maiella: quattro giovani salvati dal gelo Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Notte di tensione a Pisa Centrale: decisiva la vigilanza privata; Aggressione nella notte: due feriti portati in ospedale; Notte di tensione in Val di Susa: scontri tra No Tav e forze dell’ordine a San Didero; Notte di tensione: un 25enne aggredisce una famiglia e due ragazzi. L'opposizione della Lega, per il governo notte di tensione sulla manovraIl governo ha vissuto un paio d'ore ad alta tensione nella notte, nel momento più delicato dell'esame della manovra in commissione Bilancio al Senato. A cavallo della mezzanotte la Lega ha sollevato ... ansa.it Gerusalemme, seconda notte di tensione nella moschea di al-AqsaGerusalemme, 6 apr. (askanews) – Per la seconda notte consecutiva decine di giovani palestinesi si sono scontrati con le forze di polizia israeliane nel complesso di al-Aqsa, nella Città Vecchia di ... affaritaliani.it la Repubblica. . Accoltellato in piena notte a due passi dal centro di Pavia. È successo questa notte, poco dopo le tre e trenta quando la vittima, Gabriele Vaccaro, 25 anni, insieme a due amici stava recuperando l’auto lasciata nella ex area Cattaneo, vicino all - facebook.com facebook Spunti dalla notte di Playoff #NBA Durant ko per Houston pesa più di Doncic/Reaves out per i Lakers Brunson-Towns coppia sottovalutata Denver-Minnesota promette di essere una serie lunga Mitchell e Harden insieme fin dove possono portare i C x.com