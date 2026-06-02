Non respiro polizia non crede a 18enne accoltellato a morte | caso scuote la politica proteste in Gb
Un giovane di 18 anni è stato accoltellato a morte, ma la polizia ha dubbi sulla versione fornita. L’incidente ha scatenato proteste nel Regno Unito, con manifestanti che chiedono giustizia. La ministra ha affermato che tutti sono uguali davanti alla legge, mentre le autorità continuano le indagini. La famiglia del ragazzo ha denunciato l’assenza di risposte chiare sulla dinamica. La vicenda ha suscitato reazioni politiche e sociali nel paese.
(Adnkronos) – "Tutti in questo Paese sono uguali davanti alla legge". Lo ha dichiarato la ministra dell'Interno britannica Shabana Mahmood, intervenendo alla Camera dei Comuni dopo la diffusione degli "sconvolgenti e tragici" filmati delle bodycam relativi al caso di Henry Nowak, lo studente 18enne accoltellato a morte a Southampton. Nelle immagini si vede Nowak ammanettato. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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