Non respiro polizia non crede a 18enne accoltellato a morte | caso scuote la politica proteste in Gb

Notizia in breve

Un giovane di 18 anni è stato accoltellato a morte, ma la polizia ha dubbi sulla versione fornita. L’incidente ha scatenato proteste nel Regno Unito, con manifestanti che chiedono giustizia. La ministra ha affermato che tutti sono uguali davanti alla legge, mentre le autorità continuano le indagini. La famiglia del ragazzo ha denunciato l’assenza di risposte chiare sulla dinamica. La vicenda ha suscitato reazioni politiche e sociali nel paese.