Un 18enne è morto in custodia della polizia dopo essere stato accoltellato. Le forze dell’ordine hanno trovato il ragazzo con ferite da arma da taglio e lo hanno portato in ospedale, dove è deceduto. Durante la detenzione, si sono verificati episodi di asfissia, con il ragazzo che avrebbe ripetuto “non respiro”. La vicenda è diventata virale sui social, accompagnata dall’hashtag #WhiteLivesMatter. Sono passati cinque anni e mezzo dall’omicidio di un uomo soffocato sotto il ginocchio di un agente.

“Non respiro, non respiro”. È il 3 dicembre 2025, sono passati cinque anni e mezzo dall’omicidio di George Floyd a Minneapolis, l’afroamericano morto soffocato sotto il ginocchio di un agente di polizia che lo aveva immobilizzato a terra. Fu il caso che scatenò proteste di piazza in tutto il mondo sotto lo slogan Black Lives Matter. Poco meno di sei anni dopo, queste sono state le ultime parole di un’altra vittima, il giovanissimo Henry Nowak, appena 18enne. Lui, però, non è americano. E soprattutto non è nero. È morto mentre la polizia lo aveva ammanettato a terra dopo aver ricevuto delle coltellate dal 23enne sikh fanatico delle armi, Vikcrum Digwa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Non respiro”: il 18enne Henry Nowak muore in custodia della polizia, ma era vittima di un accoltellamento. Virale l’hashtag #WhiteLivesMatter

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