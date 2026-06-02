18enne muore in manette | la polizia crede al killer che lo accusa di razzismo

Notizia in breve

Un ragazzo di 18 anni è morto dopo essere stato ammanettato dalla polizia. Durante l'arresto, ha ripetuto nove volte “non riesco a respirare”. La polizia ha ascoltato le sue parole, mentre era in manette, prima di perdere conoscenza e poi morire sul posto. La scena si è svolta in pochi minuti, con agenti che hanno fermato l’individuo accusato di aver fatto commenti razzisti.