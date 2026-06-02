Henry Nowak ucciso dal politically correct e dal nuovo razzismo contro i bianchi

Due agenti britannici hanno ammanettato uno studente ferito e in condizioni critiche lo scorso dicembre, accusato di insulti razziali. Le immagini mostrano il giovane, con evidenti segni di ferite, mentre viene arrestato. La vicenda ha sollevato polemiche sulle modalità di intervento delle forze dell’ordine e sui criteri adottati nelle operazioni di sicurezza. La discussione si concentra anche sul ruolo del politicamente corretto e di un presunto nuovo razzismo contro i bianchi.

Le immagini di due poliziotti britannici che ammanettano uno studente ferito e agonizzante lo scorso dicembre e accusato di insulti razziali stanno scatenando una polemica nei confronti delle forze dell’ordine. Guidate dall’estrema destra. Vickrum Digwa, 23 anni, è stato condannato lunedì all’ergastolo con un periodo minimo di 21 anni per l’omicidio del diciottenne Henry Nowak, che ha accoltellato il 3 dicembre 2025, mentre Nowak tornava a casa da una serata fuori a Southampton (Inghilterra meridionale). L’assassino è un giovane sikh. Quando è arrivata la polizia ha raccontato di essere stato vittima di un attacco a sfondo razziale e di aver agito per legittima difesa. 🔗 Leggi su Open.online

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Something Went VERY Wrong | I Cant Breathe As Police Handcuff Dying Student

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