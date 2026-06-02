Non è una visita guidata | gli universitari potranno lavorare al Quirinale
Gli studenti universitari potranno lavorare all’interno del Quirinale, partecipando a un progetto che permette loro di operare in alcuni dei luoghi simbolo della Repubblica. La proposta non si limita a visite guidate, ma offre un’esperienza pratica e formativa. I partecipanti saranno coinvolti in attività legate alla gestione e alla valorizzazione degli spazi istituzionali. L’iniziativa è rivolta a studenti universitari di vari corsi, senza limiti di età o di percorso accademico.
Non una semplice visita istituzionale, ma un’esperienza formativa dentro alcuni dei luoghi simbolo della Repubblica italiana. Anche gli studenti dell’Università di Udine potranno candidarsi al progetto “Tirocini per universitari” alla Presidenza della Repubblica, promosso nell’ambito del. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
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