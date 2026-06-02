Non è una visita guidata | gli universitari potranno lavorare al Quirinale

Notizia in breve

Gli studenti universitari potranno lavorare all’interno del Quirinale, partecipando a un progetto che permette loro di operare in alcuni dei luoghi simbolo della Repubblica. La proposta non si limita a visite guidate, ma offre un’esperienza pratica e formativa. I partecipanti saranno coinvolti in attività legate alla gestione e alla valorizzazione degli spazi istituzionali. L’iniziativa è rivolta a studenti universitari di vari corsi, senza limiti di età o di percorso accademico.