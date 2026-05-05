In Francia tutti gli studenti universitari potranno mangiare in mensa a 1 euro

A partire da lunedì 4 maggio, in Francia sarà possibile per tutti gli studenti universitari usufruire del servizio mensa al costo di un euro. La misura riguarda gli studenti iscritti alle università del paese e si applica a partire dalla data stabilita. La decisione è stata comunicata dalle autorità competenti e riguarda tutte le istituzioni universitarie nazionali.

Da lunedì 4 maggio, in Francia, tutti gli studenti universitari possono mangiare in mensa a 1 euro. La decisione fa seguito a una richiesta dei sindacati studenteschi, che chiedevano di estendere a tutti gli studenti – e non solo ai destinatari di una borsa di studio – la possibilità di avere un pasto completo di tre portate al prezzo di un euro. Prima di questa novità, il pranzo a prezzo ridotto – che comprende un antipasto, un piatto principale e un dessert – era accessibile solo a chi aveva un reddito basso o riceveva aiuti finanziari. Tutti gli altri erano tenuti a pagare 3,30 euro. Il sondaggio sulle difficoltà economiche degli studenti francesi.🔗 Leggi su Open.online Notizie correlate Calabria: fino a 1.000 euro al mese per gli studenti universitariLa Regione Calabria introduce un sostegno economico fino a mille euro mensili per gli studenti universitari che decidono di proseguire i propri studi... In mensa menù all’insegna del green. Più benessere per gli universitariPer una settimana Erdis Marche partecipa alla Green Food Week 2026, l’iniziativa promossa da Foodinsider in tutta Italia per incentivare scelte... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Vitinha sulla sua esperienza in Francia, sull'allenatore Luis Enrique e sulle qualità dei campioni d'Europa del Paris Saint-Germain; La Francia esclude il clima dai colloqui del G7 sull’ambiente per assecondare Trump; Un’ebike per tutti: la strategia francese per cambiare la mobilità; Il governo francese invierà una lettera a tutti i 29enni del Paese per invitarli a fare figli prima che sia troppo tardi. Dal 4 maggio in Francia tutti gli studenti, indipendentemente dal loro reddito, possono mangiare nelle mense universitarie a 1 euroDa lunedì 4 maggio in Francia tutti gli studenti, indipendentemente dal loro reddito, possono mangiare nelle mense universitarie a 1 euro. Finora questa tariffa era riservata solo ai beneficiari di un ... ilpost.it Pasti a 1 euro nelle mense universitarie: la misura in Francia contro la precarietà giovanileLa proposta introdotta nella Finanziaria dal premier Lecornu su pressing delle forze di sinistra. Costo: 120 milioni di euro. Ma ci sono delle criticità ... repubblica.it Da lunedì 4 maggio in Francia tutti gli studenti, indipendentemente dal loro reddito, possono mangiare nelle mense universitarie a 1 euro. Finora questa tariffa era riservata solo ai beneficiari di una borsa di studio - facebook.com facebook Da lunedì 4 maggio in Francia tutti gli studenti, indipendentemente dal loro reddito, possono mangiare nelle mense universitarie a 1 euro. Finora questa tariffa era riservata solo ai beneficiari di una borsa di studio x.com