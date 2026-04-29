Visita guidata tra i saloni di Villa Tasca visita guidata nella dimora set della serie tv Il Gattopardo

Sabato 9 maggio alle 17 si terrà una visita guidata a Villa Tasca, residenza storica tra le più antiche in Sicilia, appartenente ai conti Tasca d'Almerita. L'evento permetterà di esplorare i saloni dell'edificio e il giardino romantico, noti anche come set della serie televisiva “Il Gattopardo”. La visita offrirà un’occasione unica di conoscere gli ambienti interni e il parco della villa.

Sabato 9 maggio alle ore 17, visita esclusiva alla scoperta dei saloni e del giardino romantico di Villa Tasca, una delle residenze storiche più antiche di Sicilia e casa dei conti Tasca d'Almerita. Entreremo in una dimora con quasi cinque secoli di storia, dalle sale riccamente decorate, che.🔗 Leggi su Palermotoday.it

Madame Bovary di Gustave Flaubert | Audiolibro Completo in Italiano – Parte 1 di 3

Notizie correlate

Weekend alla scoperta di Villa Tasca: visita guidata tra i saloni e il giardino romanticoSabato 28 febbraio alle 16 e domenica 1 marzo alle ore 10:30, visita guidata alla scoperta dei saloni e del giardino romantico di Villa Tasca, una...

Dai saloni al giardino romantico dei conti Tasca d'Almerita: visita guidata alla scoperta della villaSabato 21 febbraio alle 16 e domenica 22 alle ore 10:30, visita guidata alla scoperta dei saloni e del giardino romantico di Villa Tasca, una delle...

Contenuti e approfondimenti

Si parla di: Treviso lusso tra affreschi e bosco | villa storica da 2,6 milioni.

Storie di mamme in villaIn occasione della Festa della Mamma: un tè nell’antica cucina, tra oggetti e memorie di casa, una visita guidata speciale dedicata alle mamme che hanno abitato Villa Ottavia. Ore 16 visita guidata al ... padovaoggi.it

San Valentino 2026: speciale visita guidata a Villa ArconatiBollate (Milano) – Storie di passioni, segreti e cuori nobili tra le mura della 'piccola Versailles' alle porte di Milano: gli amori di Villa Arconati a Castellazzo di Bollate saranno il fil rouge ... ilgiorno.it