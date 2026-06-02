Nel novembre del 2024, durante una conferenza stampa, l'allenatore si è presentato con la fronte coperta di graffi. Nessuna spiegazione è stata fornita sui segni visibili, che hanno attirato l'attenzione dei presenti. La scena si è svolta subito dopo una partita, senza ulteriori dettagli sulle cause delle ferite o sui motivi della presenza dei graffi.

Nel novembre del 2024 Pep Guardiola si presentava davanti ai giornalisti e alle telecamere, per una normalissima conferenza stampa post-partita, con la fronte piena di graffi. Il Manchester City aveva perso le sue ultime cinque partite e, quella sera, aveva pareggiato 3-3 in casa con il Feyenoord, subendo due gol negli ultimi dieci minuti. Guardiola aveva iniziato quella partita con un cerotto sul naso perché parlando con Kyle Walker - “una discussione sul calcio di posizione”, secondo il biografo di Pep, Guillem Balague - si era ferito grattandosi dal nervosismo. Dopo la partita col Feyenoord sembrava che nello spogliatoio avesse litigato con un gatto, o forse con una tigre, a giudicare dalla dimensione dei segni. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

© Ultimouomo.com - Non è più il calcio di Guardiola

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Ecco perché Guardiola NON DOMINA più il calcio europeo

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