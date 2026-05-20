Calcio europeo | tra il vuoto di Guardiola e il ritorno di Neymar

Nel calcio europeo si susseguono cambiamenti e attese. Da un lato, il tecnico con contratto in scadenza sta affrontando un momento di incertezza, mentre dall’altro, un grande attaccante sta tornando al club in cui ha già militato. Nel frattempo, si discute su chi possa riuscire a portare nuovamente un allenatore di spicco sulla panchina di una squadra spagnola, e quale impatto avrà l’ingresso di un ex centrocampista come tecnico nel futuro di un importante club londinese.

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