Calcio europeo | tra il vuoto di Guardiola e il ritorno di Neymar

Da ameve.eu 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel calcio europeo si susseguono cambiamenti e attese. Da un lato, il tecnico con contratto in scadenza sta affrontando un momento di incertezza, mentre dall’altro, un grande attaccante sta tornando al club in cui ha già militato. Nel frattempo, si discute su chi possa riuscire a portare nuovamente un allenatore di spicco sulla panchina di una squadra spagnola, e quale impatto avrà l’ingresso di un ex centrocampista come tecnico nel futuro di un importante club londinese.

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? Domande chiave Chi potrà davvero riportare Mourinho in panchina al Real Madrid?. Come influirà l'arrivo di Xabi Alonso sul futuro del Chelsea?. Perché il ritorno di Neymar scuote l'intero mercato europeo?. Chi sarà il tecnico scelto per guidare la Nazionale italiana?.? In Breve Elezioni Real Madrid 9 giugno tra Perez e Riquelme influenzano il futuro di Mourinho.. Xabi Alonso al Chelsea dopo il licenziamento dal Real Madrid.. Neymar torna sul campo dopo l'ultima apparizione del 17 ottobre 2023.. Napoli valuta Palladino mentre il destino di Allegri dipende dall'ultima giornata.. Il mercato degli allenatori vive un momento di trasformazione radicale con Guardiola che lascia il City dopo aver conquistato anche il torneo di coppa, lasciando il comando a Maresca. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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