Non è colpa di Allegri sul Milan pende la maledizione di Cardinale che ha ucciso Maldini

Da ilnapolista.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Milan ha annunciato che l’attuale situazione non è imputabile all’allenatore, sottolineando che le difficoltà derivano da decisioni societarie. Si fa riferimento a una presunta “maledizione” legata a una figura di rilievo del club, accusata di aver causato la fine di un’era importante. La società ha precisato che le problematiche sono legate a scelte amministrative e non a questioni tecniche o sportive. Nessun riferimento diretto a eventi specifici o a persone coinvolte.

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NON È COLPA DI MAX SE GLI DEI DEL CALCIO MALEDICONO GERRY PER AVER UCCISO (CALCISTICAMENTE) MALDINI Si fa un gran parlare negli ultimi tempi della presunta totale inadeguatezza di Max Allegri alla panchina del Napoli, ma più in generale della sua assoluta arretratezza ed inconciliabilità ad ogni forma compiuta con il calcio moderno. La prova inconfutabile è costituita, ovviamente, dal fallimento con il Milan. Allegri è solo vittima di Cardinale e Ibrahimovic. In realtà, questo presunto fallimento è frutto di un evidente equivoco o, come dicono gli anglofoni, misunderstanding. Il buon Max, infatti, è semplicemente vittima della maledizione che si abbatte sul Milan dall’ormai famosa cacciata di Maldini ad opera di Gerry Cardinale. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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