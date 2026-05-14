Il caos in casa Milan si è intensificato dopo le recenti rivelazioni riguardanti una lite tra Zlatan Ibrahimovic e l’allenatore. La situazione viene attribuita a problemi interni al club, con alcune fonti che accusano il presidente di aver causato disordini. La discussione tra il giocatore e il tecnico ha attirato l’attenzione sui rapporti tra le parti e sulla gestione del team. Al momento, non sono stati resi noti ulteriori dettagli ufficiali sulla vicenda.

Il Milan si prepara alla separazione definitiva da Massimiliano Allegri. Indipendentemente dalla qualificazione in Champions League, il tecnico livornese potrebbe lasciare il club al termine della stagione. Secondo il ‘Corriere della Sera’, Allegri sarebbe "esausto" dei continui contrasti interni con Zlatan Ibrahimovic, Senior Advisor di RedBird. I rapporti sono ai minimi termini. Ibrahimovic avrebbe iniziato a interferire nelle questioni di campo, telefonando direttamente a Fofana e Leao per fornire consigli tattici, contribuendo alla confusione tecnica e tattica della squadra. Inoltre, Allegri avrebbe scoperto contatti frequenti tra lo svedese e Antonio Cassano, suo noto detrattore. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Ravezzani: “La rottura tra Allegri e Ibra è figlia del caos che regna al Milan. Cardinale ha fatto disastri”

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