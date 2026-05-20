Cardinale ha deciso | la rivelazione di Biasin sulla rivoluzione al Milan e sul destino di Allegri

Un giornalista sportivo ha svelato che il club ha preso una decisione importante riguardo alla guida tecnica. La notizia riguarda il possibile cambio di allenatore e il percorso che il team potrebbe intraprendere nei prossimi mesi. La scelta sembra essere stata influenzata da fattori interni e dai risultati recenti, con un focus particolare sulle prospettive di un nuovo progetto. La decisione è stata comunicata ufficialmente e potrebbe segnare un punto di svolta per il club.

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Il Milan di Massimiliano Allegri si prepara all'atto finale della stagione 2025-2026. Grazie alla vittoria sul campo del Genoa, i rossoneri si trovano al terzo posto in classifica con 70 punti in 37 partite, a pari merito con la Roma. Il calcolo per l'Europa è aritmetico: battendo il Cagliari a San Siro domenica 24 maggio (ore 20:45), il Diavolo staccherà il pass per la prossima Champions League. Una volta - si spera - raggiunti i verdetti del campo, il proprietario Gerry Cardinale darà il via alle valutazioni definitive. Nessuno sembra al riparo dalla linea dura del fondo RedBird. I ruoli in forte bilico all'interno della dirigenza sono molteplici: Lo stesso Allegri resta legato al risultato sportivo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - “Cardinale ha deciso”: la rivelazione di Biasin sulla rivoluzione al Milan e sul destino di Allegri ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento La vittoria nel derby blinda Allegri al Milan, Cardinale ha deciso: avrà più potere con la ChampionsDopo il successo contro l'Inter alla presenza in tribuna del proprietario del Milan Gerry Cardinale, la dirigenza ha sciolto gli ultimi dubbi. Allegri ha deciso, rivoluzione totale: Milan ribaltato contro l’UdineseIl Milan è pronto a cambiare fisionomia in vista della partita contro l’Udinese del prossimo weekend che i rossoneri non potranno sbagliare dopo il... il topo sta rosicando dopo che Cardinale ha deciso di cacciarlo, quanto cazzo godo vai a casa nano di merda, @Gazzetta_it mi raccomando leccategli il culo per bene. #ACMilan #Furlani #Allegri x.com [MN] Al suo arrivo al Tolosa, probabilmente il club leader a livello mondiale nell'utilizzo del famoso algoritmo, Viktor Bezhami ha subito adottato questo metodo. Un metodo particolarmente apprezzato dal proprietario del Milan, Gerry Cardinale, che ha Bezham reddit Cardinale e la linea dura: presa una decisione forte, c’entra (anche) AllegriCardinale prende posizione e, secondo 'Tuttosport', lo fa in maniera piuttosto netta: ecco cosa sta succedendo al Milan. spaziomilan.it Cardinale alza i toni, dichiarazioni forti: Senza Champions un fallimentoIl Milan è in crisi e la Champions League è sempre più a rischio: Gerry Cardinale manda un messaggio a squadra e tifosi. spaziomilan.it