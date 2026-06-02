Non dà la precedenza e investe uno scooterista | ferito è a Cattinara
Un incidente a Cattinara ha coinvolto uno scooter e un'auto. Secondo quanto ricostruito, l’auto non avrebbe dato la precedenza e avrebbe investito lo scooterista, che è rimasto ferito. La vittima è stata trasportata in ospedale per le cure del caso. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale per i rilievi e la gestione del traffico. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta nell’incidente.
Lo scontro con un'auto, a quanto pare per una mancata precedenza, ha mandato a Cattinara uno scooterista. È successo ieri, 1° giugno, in serata, all'incrocio tra via Vergerio e via Settefontane. L'uomo, del 1993, ha subito contusioni multiple ed è stato soccorso dal 118. Sul posto, come nel caso. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
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