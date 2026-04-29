Incidente davanti al Rossetti | ferito uno scooterista

Oggi, intorno alle 14:30, si è verificato un incidente davanti al teatro Rossetti, all’incrocio tra viale XX Settembre e via Piccolomini. Nell’incidente sono rimasti coinvolti un’auto e uno scooter, con quest’ultimo che ha riportato ferite. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per gestire la situazione e accertare le cause dello scontro.

Un incidente che ha coinvolto un’auto e uno scooter si è verificato oggi intorno alle 14:30 davanti al Rossetti, all’angolo tra viale XX Settembre e via Piccolomini. Ferito in modo non grave il conducente del mezzo a due ruote, un uomo di mezza età. La dinamica è ancora al vaglio della polizia.🔗 Leggi su Triesteprima.it Notizie correlate Incidente in via Flavia: ferito uno scooteristaUn incidente si è verificato intorno alle 16 in via Flavia: stando alle prime informazioni sono rimaste coinvolte una moto e un'auto poco dopo il Mc... Prato, Verde e Rossetti davanti. E occhio al San Donato "aggressivo"Niente Mencagli e Cela, oltre ovviamente a Gioè, mentre rientrano fra i convocati sia D’Orsi che Sarpa.