Incidente in via Flavia | ferito uno scooterista

Poco dopo le 16, un incidente si è verificato in via Flavia, poco dopo il McDonald's in direzione Trieste, all'altezza del civico 94. Secondo le prime ricostruzioni, una moto e un'auto sono entrate in collisione, provocando il ferimento di uno scooterista. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell'ordine per gestire la situazione e ricostruire la dinamica dell'incidente.

Un incidente si è verificato intorno alle 16 in via Flavia: stando alle prime informazioni sono rimaste coinvolte una moto e un'auto poco dopo il Mc Donald's in direzione Trieste, all'altezza del civico 94. Il motociclista è rimasto ferito ed è stato soccorso dal 118 con ambulanza e automedica.🔗 Leggi su Triesteprima.it Notizie correlate Incidente in via Fabio Severo: giovane scooterista a CattinaraIl venticinquenne è stato soccorso dai sanitari del 118 intervenuti con ambulanza e automedica. Leggi anche: Incidente in via Cologna: scooterista cade e si frattura il braccio Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Mattinata di incidenti a Trieste: caos in via Flavia e schianto a Basovizza; Incidente in via Flavia, impatto violento tra due vetture: un ferito e caos viabilità; Scontro a tre veicoli in via Flavia: motociclista ferita dopo un sorpasso, caos viabilità; Scontro a tre veicoli in via Flavia: motociclista ferita dopo un sorpasso, caos viabilità. Incidente in via Flavia: ferito uno scooteristaUn incidente si è verificato intorno alle 16 in via Flavia: stando alle prime informazioni sono rimaste coinvolte una moto e un'auto poco dopo il Mc Donald's in direzione Trieste, all'altezza del ... triesteprima.it Incidente a Pontecorvo, alle porte di Benevento. Coinvolte tre auto, una Renault, una Fiat e una Lancia. Il bilancio è di tre feriti. La persona che sembrerebbe in condizioni serie è una ragazza che viaggiava a bordo della Panda ricoverata in codice rosso al Sa - facebook.com facebook La maglia, gli ex compagni: la Juve ricorda Manninger il portiere morto in un incidente d’auto x.com